Attraversa i binari e viene investito dal treno: illeso L'incredibile storia di un giovane alla stazione ferroviaria di Nocera Superiore

Una storia che ha dell'incredibile quella vissuta da un giovane alla stazione ferroviaria di Nocera Superiore. Nel pomeriggio di oggi, un giovane del posto, secondo quanto emereso da una prima indagine della Polizia Ferroviaria, ha attraversato i binari per raggiungere il treno in partenza in direzione Salerno. Il giovane, in quel momento, non si è reso conto dell'altro convoglio in arrivo in stazione ed è stato travolto.

Incredibilemente, il ragazzo non ha subito gravi danni è uscito da sotto il convoglio con le sue gambe, illeso. Subito sul posto sono intervenute le persone presenti. Il macchinista alla guida del treno avrebbe, invano, più volte tentato di fermare il giovane suonando la tromba di segnalamento. Sul posto anche i sanitari che lo hanno trasportato in stato confusionale al pronto soccorso. Non sembrerebbe aver riportato ferite gravi, solo qualche contusione.