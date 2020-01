Sorpreso con gli attrezzi da scasso: denunciato un 22enne Gli altri componenti della banda sono fuggiti

Nei guai un giovane di 22 anni, denunciato perché trovato in possesso di arnesi utilizzati per forzare le porte degli appartamenti e rubare all’interno. Sembra che il ragazzo non fosse da solo ma che facesse parte di una banda di ladri che aveva tentato di intrufolarsi all’interno di una villa a Pagani.

Durante la fuga, gli altri malviventi sono riusciti a scappare dopo aver lasciato l’auto in via Tramontano. Dentro sono stati ritrovati passamontagna, torce, piede di porco ed altro materiale utile per mettere a segno i colpi.

Tutto è stato sequestrato, il 22enne che non è riuscito a scappare è stato denunciato.

Intanto sono in corso le indagini per risalire all’identità degli altri componenti della banda.