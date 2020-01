Parcheggia l'auto a centro strada e va via: traffico in tilt L'uomo ha chiuso la vettura e si è allontanato tra le proteste degli automobilisti

Momenti di tensione nella serata di ieri in via Calenda, a Salerno, a causa di un misterioso parcheggio a centro strada. Un uomo ha fermato la sua vettura in mezzo alla carreggiata, si è poi assicurato di aver chiuso la macchina per poi allontanarsi. Immediate le proteste degli automobilisti sopraggiunti sul posto, traffico in tilt e code di vetture. E' intervenuta la polizia municipale per riportare la situazione alla normalità, intanto si indaga.