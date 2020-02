Furti in abitazioni, più controlli dei carabinieri Per due settimane saranno impiegati dieci militari del Regimento Campania

Saranno intensificati i controlli da parte dei carabinieri di Salerno dopo l’emergenza furti all’interno di alcune abitazioni in città ma soprattutto in provincia.

Ua esigenza emersa durante la riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, per la quale è stato disposto per due settimane l’impiego nel territorio salernitano di 10 militari delle squadre di intervento operativo del 10° Reggimento “Campania” di Napoli, che coadiuveranno quelli del Comando Provinciale.

Nel corso dell’incontro è stato concordato che i servizi saranno eseguiti nei comuni della provincia maggiormente interessati dal fenomeno.