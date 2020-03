Aggrediva i genitori: 29enne di Capaccio finisce in carcere Il giovane aveva violato diverse volte il divieto di avvicinarsi alla loro abitazione

Minacciava e maltrattava i genitori, non poteva avvicnarsi a loro. Un divieto non rispettato, ecco perchè è finito in carcere un 29enne di Capaccio Paestum. Le manette sono scattate ieri pomeriggio perché il giovane ha violato il divieto di avvicinarsi ai genitori residenti in località Ponte Barizzo Foce Sele, che più volte lo avevano denunciato.

Da qui l'aggravamento della misura cautelare, disposto dal Gip ed eseguito dai carabinieri della locale compagnia.