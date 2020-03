Salerno, dolore all'Alfano I: muore giovane studentessa Lottava contro un brutto male, "Dio ti accolga tra gli angeli e sostenga i tuoi genitori"

Dolore presso il liceo Alfano I di Salerno per la prematura scomparsa di una giovane studentessa. La ragazza lottava contro un brutto male. Un tragico evento che ha colpito l'intera comunità scolastica.

"Oggi tutta la comunità del liceo Alfano I è in lacrime per la morte della bellissima Martina. Ci inginocchiamo in preghiera perché Dio ti accolga tra gli angeli e sostenga i tuoi genitori e i tuoi familiari in questa esperienza di inconsolabile dolore. Noi tutti ci impegniamo a ricordare il tuo sorriso e la tua voglia di crescere e imparare. Ti affidiamo agli angeli dell'Alfano che ti hanno preceduto in cielo. La luce del paradiso illumini il tuo tempo ormai eterno. Riposa in pace." scrivono dall'istituo Alfano I.

Tantissimi i messaggi di condoglianze e vicinanza alla famiglia della giovane studentessa: "Sarà una stella luminosa - si legge - Riposa in pace piccola"