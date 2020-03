Tragedia in via Petrone, donna precipita dal balcone Sul posto la Croce Rossa

Tragedia questa mattina in via Lucio Petrone, a Salerno. Sembrerebbe che una donna abbia deciso di togliersi la vita lanciandosi dal balcone di casa. Sul posto sono intervenuti la polizia e i sanitari della Croce Rossa di Salerno che, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

L'impatto con l'asfalto le è stato fatale. Le forze dell'ordine al momento sono al lavoro per effettuare tutti i rilievi del caso e ricostruire quanto accaduto.