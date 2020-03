Malore in piazza: donna trovata priva di sensi a Pastena Soccorsa dai carabinieri e trasportata al Ruggi

Momenti di tensione questa mattina in piazza Caduti di Brescia a Pastena, dove una donna è stata trovata priva di sensi su una panchina. Sul posto a soccorrerla i carabinieri di Salerno, una pattuglia era in zona per controlli quotidiani sul territorio.

I militari, alla vista della donna, hanno da subito allertato i sanitari del 118 che, dopo un primo controllo sul posto, l'hanno trasportata al Ruggi d'Aragona. Non sono ancora chiare le condizioni di salute della donna. Momenti di agitazione anche per i cittadini presenti nella centralissima piazza di Pastena.