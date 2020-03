In barca a pescare: fermati dalla Capitaneria di Porto A mare nonostante i divieti, trasgressori bloccati a Salerno

Rischiano una denuncia e la multa alcune persone che, nonostante i divieti emessi per contenere la diffusione da Coronavirus, sono uscite in barca per la pesca.

Ad accorgersi di quanto stava accadendo nello specchio di mare antistante via Leucosia sono stati proprio i residenti del quartiere Mercatello, nella zona orientale di Salerno.

In tanti, infatti, hanno inviato diverse segnalazioni alla Capitaneria di Porto affinchè potesse intervenire una motovedetta per riportare le persone a casa e ripristinare il rispetto delle regole anti contagio. Gli occupanti sono stati fermati e identificati dagli uomini della capitaneria di porto per i necessari controlli.