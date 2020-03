Salerno, in strada senza motivo: denunciate 4 persone Cittadini localizzati e segnalati tramite l'elicottero dei carabinieri

Altre quattro persone, nella giornata di oggi, sono state denunciate per essere state trovate in strada senza un motivo legato ad esigenze di prima necessità. Stretta sui controlli a Salerno, dove è stata segnalata, anche da tanti cittadini, la presenza di gruppi di giovani o di anziani in strada.

Da questa mattina a coadiuvare l'attività di controllo dei carabinieri è presente anche un elicottero che, nella tarda mattinata, ha fermato diversi giovani al Porticciolo di Pastena.Sono stati raggiunti e allontanati mentre si trovavano sugli scogli della nota spiaggia nella zona orientale della città.

I controlli nei prossimi giorni continueranno ad essere serrati per garantire la salvaguardia della salute pubblica.