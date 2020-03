Covid-19: controlli a Pastena, fermate diverse auto Polizia e carabinieri hanno invitato le persone trovate in strada a tornare a casa

Continuano i controlli dei Carabinieri e della Polizia di Stato su tutto il territorio salernitano. Nel primo pomeriggio almeno tre autovetture sono state fermate dalle forze dell'ordine a Pastena, nei pressi della Villa Carrara.

I militari hanno identificato le persone in strada e all'interno delle vetture fermate, inviatando questi ultimi a tornare a casa. I controlli, in questi giorni, sono stati intensificati. Ieri sul cielo di Salerno era presente anche un'elicottero dei carabinieri ha cercato di allontanare dalle spiagge le persone presenti, non rispettando in questo modo il decreto del governo entrato in vigore lo scorso 11 marzo.

In arrivo nei prossimi giorni anche l'esercito, richiesto dal governatore Vincenzo De Luca e ottenuto dal premier Conte su tutto il territorio campano.