Incidente sul lavoro a Pontecagnano: perde la vita un 27enne Tragedia in un'azienda, il decesso è avvenuto per schiacciamento

Un tragico incidente sul lavoro si è verificato questo pomeriggio, tra le 15,30 e le 16, in un'azienda di Pontecagnano Faiano. A perdere la vita è stato un 27enne, deceduto per schiacciamento. Inutili sono risultati i tentativi di salvargli la vita da parte dei sanitari del Vopi. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Battipaglia, agli ordini del maggiore Vitantonio Sisto che sono al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.