Coronavirus: denunciato un runner e ricercata una parrucchiera Continuano i controlli a Cava de' Tirreni, intanto salgono a 10 i positivi al covid19 in città

Continuano i controlli da parte delle forze dell'ordine sul territorio salernitano al fine di far rispettare le norme previste per l'emergenza coronavirus. Nel comune di Cava de' Tirreni, la Polizia Municipale ha denunciato una persona sorpresa a fare jogging, questa sera, nella frazione Rotolo. Il runner, dopo esser stato denuncato, ha ricevuto una multa di 206 euro ed è scattato per lui l'obbligo di isolamento domiciliare per 14 giorni, così come previsto dall'ordinanza regionale.

Nei guai anche una parrucchiera a domicilio. Il sindaco Vincenzo Servalli ha, infatti, comunicato che oggi pomeriggio i vigili urbani hanno messo al setaccio un palazzo dove era stata segnalata la donna "intenta a svolgere la propria attività presso l'abitazione di una cliente contravvenendo al divieto imposto per il contenimento del contagio covid-19". E' ancora in fase di identificazione l'identità della parrucchiera.

Intanto, il primo cittadino ha comunicato ha comunicato anche la presenza di un nuovo paziente positivo al coronavirus nel comune. Si tratta di una persona che era già sottoposta a quarantena. Salgono, dunque, a 10 i casi di covid19 nella citta metelliana.