Dramma sui binari, persona investita sulla Battipaglia-Sapri La nota di Rfi: ritardi fino a due ore. Sul posto per i rilievi forze di polizia e magistratura

Dramma sulla linea ferroviaria Battipaglia-Sapri, nei pressi della stazione di San Nicola a poca distanza dalla stazione della principale cittadina della Piana del Sele. Lo rende noto Rfi, che spiega come "il traffico sia rallentato dalle ore 14 per un investimento di una persona tra Battipaglia e San Nicola".

Il gestore della rete ha fatto anche sapere che "i treni in viaggio potranno subire ritardi fino a 120 minuti. Riprogrammato il servizio ferroviario. Richiesti servizi sostitutivi con autobus", l'annuncio di Rfi. Sul posto gli agenti della Polfer per effettuare i rilievi. Ancora non sono state rese note le condizioni della vittima,