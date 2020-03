Faceva jogging a Sava, denunciato un cittadino Altre quattro persone sono finite in quarantena obbligatoria

Controlli in tutta la città da parte della Polizia Municipale e dei Carabinieri per verificare autocertificazioni e spostamenti allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid 19.

Nella sola giornata di ieri sono stati denunciati un cittadino che faceva jogging a Sava e quattro ragazzi che si intrattenevano fumando sempre a Sava, tutti denunciati e spediti in quarantena obbligatoria.

Denunciati in tutto a Baronissi - dal 16 al 21 marzo - da Polizia Municipale e Carabinieri ventidue persone tra cui alcuni che correvano lungo sentieri collinari della zona di Saragnano e altri portavano a spasso il cane distanti dal proprio domicilio.

Inoltre è vietato a tutti i cittadini di trasferirsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello in cui si trovano salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.