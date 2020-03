Paura a Salerno, rapinata donna nel quartiere Torrione Alto Il balordo ha approfittato della poca presenza di pedoni e automobilisti

Paura per una donna nel quartiere di Torrione Alto a Salerno. Ieri pomeriggio un uomo le si è avvicinato e l'ha minacciata per farsi consegnare tutti i soldi che aveva nella borsa.

Il fatto è accaduto intorno alle 18.30, complice anche la pochissima presenza di pedoni e automobilisti costretti a restare a casa per rispettare le norme anti contagio da coronavirus. Il malvivente ha approfittato della situazione e ha rapinato la donna, riuscendo a farsi consegnare lo zainetto.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che stanno cercando di risalire all’identità del balordo.

Cresce la paura tra residenti e commercianti che hanno chiesto maggiore presenza di polizia e carabinieri per le strade del quartiere, soprattutto in questo periodo in cui in cui la città è semideserta.