Chiama il 112: "Sono anziano solo ed affamato, aiutatemi" Gli agenti hanno risposto all'appello ed hanno acquistato quanto necessario per l'uomo

Una chiamata, è bastata solo una chiamata al 112 per far scattare gli agenti della Polizia di Stato di Salerno. Un uomo, anziano, residente nel centro stotico di Salerno, intorno alle 12 di oggi, ha chiamato il numero d'ermegenza, dicendo con fatica e affanno: "Sono vecchio, abbandonato ed affamato, aiutatemi".

Tempestivamente sul posto è giunta una pattuaglia della Polizia di Stato. L’anziano, non aveva bisogno di cure mediche ma solo di una spesa, siccome non era in grado di arrivare al supermercato più vicino. Gli agenti hanno accolto la richiesta dell'uomo portanto all'interno dell'abitazione quanto necessario.