Roccapiemonte: 3 persone denunciate, scatta la quarantena Sorpresi a spasso senza un motivo valido, bloccati dai vigili urbani

Quarantena obbligatoria per tre persone di Roccapiemonte trovate in giro per le strade tra Castel San Giorgio e Mercato San Severino senza giustificato motivo.

Stamattina è scattata la segnalazione alla Polizia Municipale di Roccapiemonte agli ordini del Comandante Lamanna e al Sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano.

Il primo cittadino ha provveduto ad emettere ordinanza, così come previsto da Governo e Regione Campania, con l’obbligo di quarantena per i tre soggetti che sono stati denunciati.

Le istituzioni raccomandano ai cittadini di osservare rigidamente le regole e di rimanere a casa, non recarsi in altri comuni se non per lavoro o per motivi urgenti e indifferibili.