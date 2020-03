Festeggiavano in un garage: denunciate sette persone ad Eboli Altre sei persone sono state denunciate per aver violato le norme anti contagio da coronavirus

Sono dodici le persone finite nei guai nella giornata di ieri ad Eboli. I carabinieri della locale compagnia, infatti, hanno intensificato i controlli e hanno sorpreso un gruppo di ragazzi mentre festeggiavano all’interno di un garage.

I militari hanno segnalato all’Asl di competenza sette giovani per l’obbligo di quarantena. Il gruppo si trovava all’interno del garage, in località Epitaffio, molti di loro sono stati segnalati anche alla Prefettura perché trovati in possesso di sostanze stupefacenti.

Sempre nel pomeriggio di ieri, invece, i vigili urbani hanno eseguito dei controlli a bordo di un autobus di linea Salerno-Campagna dove hanno denunciato sei persone, tra cui anche un pregiudicato.

Una donna di Eboli è stata segnalata perché stava portando il cane a spasso insieme al compagno.