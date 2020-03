Evasione fiscale: sequestrati 18 slot e beni da 320mila euro Blitz delle Fiamme Gialle di Battipaglia. Nei guai titolare di una società

Evasione fisciale nel settore dei giochi, la Guardia di Finanza sequestra beni per un valore di 320mila euro e 18 slot machine. Eseguito nella giornata di ieri un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Gip su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di una società di noleggio di slot machine, la "Eurogiochi Srl", con denuncia per l'ipotesi di reato di peculato.

Il provvedimento scaturisce da un'indagine condotta dai finanzieri di Battipaglia, dalla quale sarebbe emerso che il titolare della ditta avrebbe trattenuto gli interi incassi di ben 102 slot machine collegate alla rete telematica dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, anzichè versare al fisco le imposte maturate da gennaio a ottobre 2018.

L'ammanco per l'erario è stato quantficato in oltre 320mila euro. Le fiamme gialle di Salerno hanno sequestrato liquidità, titoli, polizze vita, quote societarie e 2 immobili, per un valore equivalente alla somma che sarebbe stata impropriamente trattenuta, insieme alle 18 slot machine ancora nella disponibilità dell'indagato.