Sorpresi a passeggiare nei boschi: multate 12 persone Bloccati dai carabinieri della stazione forestale di Salerno

I carabinieri della stazione forestale del gruppo di Salerno hanno effettuato numerosi controlli sul territorio dove hanno sorpreso alcune persone che si aggiravano in aree rurali e montane. Sono ben dodici i trasgressori che sono stati identificati e multati dai militari.

Si tratta di persone intente a tagliare e raccogliere legna per uso privato, altri erano invece in cerca di asparagi e prodotti del bosco, altri addestravano cani o semplicemente passeggiavano lungo i torrenti.

Ma si tratta di atteggiamenti che violano le misure governative volte a prevenire il contagio da coronavirus e che vietano tutti gli spostamenti all’interno del territorio comunale o verso altri comuni o regioni, se non per comprovate esigenze lavorative o per motivi di salute.

I militari hanno intensificato i controlli in diversi comuni, fra i quali Acerno, Agropoli, Buccino, Montesano sulla Marcellana, Padula, Romagnano al Monte, San Gregorio Magno dove sono state multate in via amministrativa le persone trovate in giro senza validi motivi che rendessero gli spostamenti legittimi anche in aree boscate e rurale in cui la concentrazione antropica è solitamente ridotta ma comunque interessate dal divieto che si estende a tutto il territorio nazionale. In totale sono state soprese e sanzionate 12 persone per un totale di circa 6.000 euro.