Salerno: droni dei carabinieri controllano il territorio Pronti ad individuare i trasgressori delle norme anti contagio

Ci saranno anche i droni a presidiare il territorio salernitano. Ad utilizzarli i carabinieri del Comando Provinciale di Salerno, si aggiungono al potenziamento dei servizi straordinari con pattuglie finalizzate alla prevenzione dei reati, proprio nell'ottica di garantire il contenimento dell'emergenza epidemiologica Coronavirus e garantire il rispetto delle norme anti-contagio.

In supporto i militari del 7° N.E.C. di Pontecagnano. Sarà in questo modo più facile individuare le persone in giro per strada, nei parchi e nelle zone urbane e in seguito verificare se hanno i requisiti per uscire dalla propria abitazione, con l'ausilio delle pattuglie a terra pronte per intervenire in caso di necessità.