Ladri in azione a Battipaglia, furto in un supermercato Indagini in corso da parte dei carabinieri

Hanno approfittato del fatto che le strade fossero deserte per entrare in azione e mettere a segno il colpo all'interno di un supermercato di Battipaglia. La struttura, solitamente aperta h24, in questa fase di emergenza Coronavirus sta chiudendo alle 18. E così, nella tarda serata di ieri, tre persone incappucciate hanno forzato la serranda con un piede di porco e sono entrati nel market. Fortunatamente in cassa c'erano soltanto pochi spiccioli e qualche contante che sono stati portati via dai ladri, mentre i prodotti alimentari non sono stati rubati. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Battipaglia, guidati dal maggiore Vitantonio Sisto.