Violano le restrizioni per comprare dei battiscopa: denunciati Sorpresi dalla polizia in autostrada si barricano in macchina

Violano le misure per il contenimento da Covid 19, coppia beccata e denunciata dalla polizia nei pressi dell'uscita autostradale della A3 di Nocera Inferiore. Durante un controllo gli agenti hanno fermato un’auto proveniente dalla direzione Napoli con a bordo due persone, un uomo ed una donna. Alla richiesta sulle motivazioni della presenza in autostrada il guidatore, un 39enne, ha detto di essere stato poco prima presso una rivendita di materiale edilizio in provincia di Napoli, per l’acquisto di alcuni “battiscopa”, perché ha in corso in corso una ristrutturazione nell’immobile di sua proprietà.

Non essendoci dunque i presupposti di necessità previsti dal D.L. 19 del 25 marzo, gli agenti lo hanno informato che nei suoi confronti sarebbe stato elevato un verbale di violazione amministrativa. Poiché sprovvisto di documenti di identità il 39enne è stato anche invitato a seguire gli agenti in commissariato, a questo punto però avrebbe iniziato a dare in escandescenza, rifiutandosi di seguire gli operatori e insultandoli. I poliziotti sono infine riusciti a bloccarlo, l’uomo aveva tentato di barricarsi all’interno della propria auto. E' stato identificato e denunciato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e, insieme alla compagna, una 34enne, sanzionato per le violazioni amministrative previste dall’art. 4 del D.L. 19/2020, oltre che per varie violazioni al codice della Strada.