Rubano pc e attrezzature al Centro Nautico di Eboli: s'indaga Ingente il bottino per un valore complessivo di circa 15 mila euro

Si sono introdotti all’interno del Centro Nautico di Campolongo ad Eboli e lo hanno svaligiato. Il colpo è stato messo a segno nella giornata di ieri, ignoti si sono intrufolati nella struttura e hanno rubato cinque computer, il robot utilizzato per pulire la piscina e la caldaia, per un valore complessivo di circa 15 mila euro.

I ladri hanno anche danneggiato parte dell’arredamento e poi si sono dati alla fuga. Non è la prima volta che il Centro Nautico subisce un furto, solo due mesi fa i malviventi avevano fatto irruzione portando via materiale per un valore di 30 mila euro.

Intanto sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato locale che hanno effettuato i primi rilievi del caso per risalire all’identità dei balordi.