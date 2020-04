Capaccio, scontro frontale tra due auto in pieno centro Strade deserte, ma non mancano gli incidenti: verifiche sulle ragioni delle uscite dei conducenti

C'è molto meno traffrico in giro, le strade sono quasi vuote eppure non mancano gli incidenti: La dimostrazione si è avuta questa mattina in via Magna Grecia, in pieno centro a Capaccio Paestum. Per cause in corso di accertamento due vetture si sono scontrate frontalmente.

Alla guida di una Bmw un indiano, nella Peugeot c'era invece un italiano che è stato trasportato in ospedale. Sul posto i carabinieri della locale stazione per i rilievi, ma anche per verificare le ragioni delle uscite dei due conducenti. A quanto pare, l'automobilista indiano era già stato fermato - non molto tempo prima dell'incidente - ad un posto di controllo delle forze dell'ordine.