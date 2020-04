Salerno, la Polizia scopre un bar aperto nella zona orientale Sanzione per il titolare e chiusura provvisoria dell'esercizio

Un bar della zona orientale di Salerno era aperto nonostante i divieti scattati per l'emergenza Coronavirus. Circostanza scoperta dagli agenti della Divisione Amministrativa della Questura di Salerno che, nell'ambito di un accertamento effettuato in un’area di servizio della zona orientale di Salerno, hanno elevato un verbale di illecito amministrativo a carico del titolare di un bar, in quanto trovato aperto. Nella circostanza è stata anche adottata la misura della chiusura provvisoria dell’esercizio per cinque giorni.