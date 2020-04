Nascondeva marijuana negli slip, arrestato in costiera Il giovane corriere era partito da Salerno per consegnare la droga a Minori

Nascondeva la marijuana negli slip per portare la droga in costiera. A sorprenderlo sono stati i carabinieri della locale compagnia che hanno arrestato un giovane di 26 anni di origini gambiane e residente a Campagna.

L’uomo era salito a bordo di un autobus Sita proveniente da Salerno ed era arrivato a Minori, in costiera amalfitana. Una volta sceso alla fermata, però, è stato bloccato dagli agenti della polizia municipale che, insospettiti dall’atteggiamento nervoso del 26enne, hanno avvertito i carabinieri per un supporto e per approfondire le verifiche sullo straniero.

Sul posto, dunque, è intervenuta la pattuglia dell’Aliquota Radiomobile che ha perquisito il ragazzo e ha scoperto precedenti per droga. Nascosto negli slip, infatti, i militari hanno trovato 60 grammi di marijuana e hanno arrestato l’uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.