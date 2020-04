Rissa nella movida dell'Agro: in sei rischiano il processo Identificati dai carabinieri i giovani, lanciarono una sedia contro un'auto

Tutto sarebbe nato dall'aggressione al conducente di un'auto, tra via Garibaldi e via Barbarulo, nella movida di Nocera Inferiore. Si avviano alla chiusura le indagini sul pestaggio tra giovani scoppiato a fine febbraio. Sono sei le persone identificate, accusate di rissa in concorso, che ora rischiano il processo. I ragazzi avrebbero lanciato una sedia contro una vettura in transito con a bordo diversi coetanei.

Le persone a bordo dell'auto sarebbero dunque scese cercando di fuggire per poi essere inseguite e aggredite. Sul posto erano intervenuti i carabinieri che avevano avviato le indagini e i rilievi, identificando i presunti responsabili.