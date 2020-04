Semina il panico in auto da Vietri a Salerno: 17enne nei guai Inseguito dai carabinieri, ha terminato la sua folle corsa nel centro storico a Salerno

Dopo essersi dato alla fuga da Vietri sul Mare a Salerno, ha raccontato ai carabinieri di essere uscito di casa per andare dalla fidanzata. Un 17enne originario della città della Costiera Amalfitana è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato amministrativamente sia per la violazione delle norme Covid che per guida senza patente, fuga e velocità non commisurata. Il giovane, la scorsa notte, si è messo alla guida di una Yaris nera che aveva sottratto di nascosto alla madre. All’altezza dell’hotel Baia i militari gli hanno intimato l’alt con luci, sirena e megafono ma il minorenne ha proseguito la fuga a folle velocità. Arrivato a Salerno ha prima imboccato via Mercanti e poi via Portacatena dove ha perso il controllo del mezzo, collidendo prima contro un muro e poi contro un’auto. Ai militari che lo stavano inseguendo ha raccontato di essere uscito di casa per raggiungere la fidanzata. Giustificazione che, naturalmente, non è bastata per evitare gravi conseguenze. In questa fase, infatti, è assolutamente indispensabile che tutti rispettino le regole per contenere al massimo il rischio di contagio da Coronavirus. Le forze dell’ordine, ancor di più in questa settimana di festa, effettueranno controlli con estrema rigidità.