Folle fuga a 190km/h in centro a Battipaglia: 22enni nei guai I carabinieri sono riusciti a bloccarli al termine di un lungo inseguimento

Hanno percorso a folle velocità le strade del centro di Battipaglia, fino ad arrivare a 190 km/h. Scene da film, terminare con l’arresto di due 22enni, bloccati dai carabinieri della locale compagnia e sanzionati anche per le violazioni delle norme anti Covid e del codice della strada. L’inseguimento è scattato intorno alle 22 di ieri quando alla vista della pattuglia che era impegnata in controlli del territorio, l’auto con a bordo i due giovani ha iniziato inspiegabilmente a correre. I militari hanno provato a bloccarli ma la vettura ha continuato a sfrecciare tra le strade del centro, imboccando anche contromano la statale 18. A quel punto si è resa necessaria una manovra di sorpasso da parte dei carabinieri che sono riusciti a raggiungere l’auto e a fermare la sua corsa tagliandole la strada. Gli uomini dell’Arma, guidati dal maggiore Vitantonio Sisto, hanno esteso i controlli anche al veicolo ma hanno rinvenuto soltanto un manganello artigianale. I due sono stati tradotti in caserma e tratti in arresto. Dopo la convalida è stato disposto l’obbligo di firma per il conducente dell’auto mentre il coetaneo che si trovava con lui è stato rimesso in libertà.