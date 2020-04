Covid19: 87 mila persone controllate a Salerno e in provincia I numeri dopo un mese dalle restrizioni introdotte dal Governo

Sono 87 mila le persone controllate nella città di Salerno e in provincia nell’arco di un mese, da quando sono cominciate le restrizioni per contrastare il contagio da coronavirus. Le attività di monitoraggio e i controlli su tutto il territorio si sono intensificati ogni giorno per assicurare il totale rispetto delle prescrizioni introdotte dal Governo e contenute nel Decreto emesso il mese scorso.

In particolare, dal 10 marzo al 7 aprile sono stati controllati 87 mila cittadini, di cui 3.900 sono stati sanzionati per aver violato le disposizioni normative in tema di spostamento che, com’è noto, è consentito solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e urgenza.

Per quanto riguarda gli esercizi commerciali, sono stati complessivamente sottoposti a controllo oltre 36 mila attività.

Un impegno costante delle Forze di Polizia, statali e locali, con uno schieramento in campo di 500 pattuglie al giorno, tra personale della Polizia di Stato (Questura di Salerno, Commissariati e Specialità), Arma dei Carabinieri (Comando Provinciale, Compagnie e Carabinieri Forestali), Guardia di Finanza (Reparto Terrestre e Navale), Polizie locali e Polizia Provinciale.

In vista dell’approssimarsi delle festività Pasquali, il dispositivo di controllo del territorio è stato ulteriormente intensificato con l’impiego di altre 36 pattuglie delle Forze di Polizia statali, che vigileranno in particolare nelle aree a vocazione turistica della provincia - Costiera Amalfitana e Cilento - allo scopo di prevenire gite fuori porta, riunioni familiari, spostamenti nelle “seconde” case e comportamenti comunque in contrasto con le norme vigenti