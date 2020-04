In 3 dal parrucchiere: beccati dalla polizia, multato titolare Chiusa l'attività per 5 giorni, quarantena forzata ai contravventori

Beccati in tre dal parrucchiere, il blitz della polizia in un negozio di Nocera Inferiore. All'interno del locale dgli agenti hanno sorpreso il titolare della licenza, una commessa ed una cliente. I tre hanno tentato di giustificarsi riferendo che si trattava di una semplice compravendita di materiale cosmetico.

Sono scattate le contravvenzioni. Al titolare è stata applicata, inoltre, la sanzione accessoria provvisoria della chiusura dell’attività per 5 giorni. Notificato ai presenti l’invito a far rientro nel proprio domicilio per rimanervi in quarantena fiduciaria per i prossimi 14 giorni, come indicato nell’ordinanza regionale.