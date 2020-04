Salerno, infastidiva clienti al supermercato: arrestato Sei mesi di reclusione per un giovane 25enne senza fissa dimora

Infastidiva i clienti all'interno di un supermercato, arrestato dalla Volante un 25enne africano senza fissa dimora.

A seguito di segnalazione al 112, gli agenti sono intervenuti nei pressi di un supermercato del centro cittadino dove era stato segnalato un giovane straniero che infastidiva i clienti, in maniera continua. Sul posto hanno bloccato il 25enne, privo di documenti. Il ragazzo ha cercato di opporre resistenza ad un primo controllo, dai successivi accertamenti è risultato che in passato aveva utilizzato vari alias. Giudicato per direttissima,è sttao condannato a sei mesi di reclusione, pena sospesa. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare la legittimità della presenza dello straniero sul territorio dello stato.