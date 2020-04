Salerno: addio al maestro artigiano Matteo Crispino Si è spento un artista nel campo dell'acconciatura. Il cordoglio della Cna

Si è spento a Salerno un grande professionista, conosciuto e stimato per il suo lavoro in tutta la città. E' morto il maestro Matteo Crispino, un artista nel campo dell’acconciatura. Ecco il ricordo della Confederazione Nazionale Artigianato di Salerno.

“La Cna di Salerno ed in modo particolare l’Unione Benessere e Sanità, rappresentata da Massimo Selce, Loretta Capaccio e Sergio Casola esprime il suo cordoglio per la scomparsa del maestro artigiano Matteo Crispino. Con il suo impegno, la sua passione per questo mestiere ed il suo lavoro che era la sua vita e che ha tramandato ai figli, Matteo ha contributo alla crescita del settore dell’Acconciatura a Salerno. La Cna si unisce al dolore che ha colpito la famiglia ed in particolare l’amico Nino Crispino. Un grande abbraccio dalla famiglia della Cna di Salerno”.