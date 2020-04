Vanno a raccogliere asparagi: multati dai carabinieri E' successo a Celso, nel comune di Pollica

Escono alla ricerca di asparagi, nella località Celso del comune di Pollica. Due uomini sono stati sorpresi dai carabinieri di Sessa Cilento impegnati sul territorio per verificare il rispetto delle misure restrittive previste da Governo e Regione per l'emergenza coronavirus. I due sono stati multati per aver violato le norme anti-contagio.