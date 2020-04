Evasione fiscale: sequestro milionario, nei guai imprenditore Nella bufera un pezzo grosso della grande distribuzione alimentare

Reati tributari, occultamento di documenti contabili ed evasione fiscale, nei guai un noto imprenditore della grande distribuzione di generi alimentari e prodotti per la casa dell'Agro Nocerino Sarnese e il suo presunto complice. Sequestrate dalla Guardia di Finanza di Nocera Inferiore quote societarie e rapporti bancari per 3 milioni e 452mila euro.

L'imprenditore si sarebbe avvalso della collaborazione di un prestanome. Le indagini sono partite dopo la dichiarazione di fallimento della società, poi revocata dalla Corte d'Appello di Salerno. In queste circostanze sarebbe stato accertato dalle fiamme gialle un fittizio trasferimento di denaro all'estero con una cessione delle quote societarie ad una persona di nazionalità ucraina.

L'amministratore unico della società C.G. e quello di diritto D.F.A. per sottrarsi al pagamento delle imposte avrebbero svuotato il patrimonio dell'impresa, dichiarata fallita, trasferendolo in diversi punti vendita, supermercati. Agli indagati è stato imposto dal Gip l'obbligo di dimora nel comune di residenza.