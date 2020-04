Maxi rissa a Battipaglia: litigano e lo investe con l'auto VIDEO | La scena ripresa con un telefonino. Sul caso indagano i carabinieri

Maxi rissa questa mattinata in via Rosa Jemma a Battipaglia, nel quartiere Taverna. Una discussione nata tra un gruppo di persone, alcune provenienti da Eboli, stava per trasformarsi in una tragedia quando uno dei coinvolti ha investito con la propria auto un uomo.

Scene di panico e urla dai balconi nel quartiere. Dallo stesso, una signora è riuscita a riprendere con il telefonino l'intera rissa e chiamare i carabinieri. Il video è attualmente al vaglio delle forze dell'ordine che indagano sull'accaduto. Le cause che hanno portato il gruppo di persone a scontrarsi non sono ancora certe.

Stando a quanto emerso, nessuno è in pericolo di vita. L'uomo travolto dall'auto è stato trasportato al pronto soccorso, con ferite lievi.