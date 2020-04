Arrestate le specialiste dei furti nei supermercati Ai domiciliari sono finite tre donne di Eboli: i colpi nelle attività commerciali della Piana

Erano diventate una specie di incubo per le attività commerciali, ed in particolare per i supermercati dai quali portavano via generi vari. I carabinieri della stazione di Capaccio Scalo hanno dato esercuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre donne, accusate di furto.

I colpi - messi a segno la scorsa estate - erano stati realizzati all'interno di alcuni supermercati della Piana del Sele. Per le tre indagate, dopo mesi di indagini, è arrivata la misura cautelare degli arresti domiciliari.