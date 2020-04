Incidente con la motozappa: grave un anziano E' ricoverato all'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno

Paura ad Agropoli per un 73enne, rimasto ferito in un incidente agricolo. L'anziano era alla guida di una motozappa che, improvvisamente, per cause ancora da ricostruire, si è ribaltata in località Campanina. I suoi familiari, non vedendolo rientrare in casa, hanno lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno soccorso l'anziano. Si trova ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno.