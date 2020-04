Tragedia sull'A2: muore militare 33enne Il giovane era alla guida della sua auto. E' successo nei pressi dello svincolo di Eboli

Incidente mortale questa mattina sull'A2, nelle vicinanze dello svincolo di Eboli. A perdere la vita un militare 33enne di Maddaloni. Il giovane era alla guida della sua auto che, per cause ancora da chiarire, si è ribaltata. Il giovane sarebbe deceduto sul colpo. Inutili i tentativi dei sanitari di salvargli la vita. Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia stradale per i rilievi. Si sta cercando di ricostruire la dinamica di questa tragedia, pare possa essere coinvolta un'altra vettura.