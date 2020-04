Lorenzo stava andando a lavoro: tragedia sull'A2 Il 33enne ha perso la vita in un drammatico incidente stradale

Si stava recando a lavoro nella caserma di Persano, dove prestava servizio. Non ci arriverà mai. Lorenzo Tramontano è morto sul colpo questa mattina all'alba sull'autostrada A2, nei pressi degli svincoli di Eboli e Campagna. Era in viaggio da solo. Il 33enne di Maddaloni, in privincia di Caserta, si è spento per le gravissime ferite riportate nello schianto con la sua Fiat 500.

Inutile ogni tentativo di soccorrerlo da parte dei sanitari dell'Humanitas arrivati sul luogo dello schianto. Ora la polizia municipale indaga per chiarire cosa possa essere accaduto: un malore, il coinvolgimento di un altro veicolo. Effettuati i rilievi sulla corsia, poi messa in sicurezza dai mezzi dell'Anas. Sconvolta la comunità di Maddaloni che si è risvegliata con la notizia di questa tragedia.