Si sente male in strada e muore, la ritrova il figlio La tragedia ad Agropoli

Si sente male in strada e muore, a perdere la vita una 64enne di origini straniere ad Agropoli. A ritrovare il cadavere è stato proprio il figlio della donna che divideva l'abitazione con lei.

La donne di origine ucraina era a pochi passi dalla casa. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Comando di Polizia municipale per i rilievi. Al lavoro sul caso la Procura di Vallo della Lucania, disposto l’esame esterno della salma che ha accertato che la donna sia deceduta per cause naturali, a seguito di arresto cardio-circolatorio.