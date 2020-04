Morte militare 33enne: indaga la procura Lorenzo Tramontano si è schiantato contro un tir carico di legname

La procura di Salerno sta indagando sull'incidente mortale costato la vita al 33enne militare Lorenzo Tramontano. Il giovane, originario di Maddaloni, è morto sul colpo dopo essersi scontrato con un tir sull'autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi degli svincoli di Eboli e Campagna.

Il militare era alla guida della sua Peugeot 208, quando, per cause ancora da accertare, ha tamponato un camion carico di legname, ribaltandosi. Nel violento impatto la vettura si è ridotta a un cumulo di lamiere uccidendo sul colpo il giovane. La salma è stata portata all'ospedale di Eboli. Sequestrati il veicolo e l'autotreno, mentre non è stata disposta l'autopsia. Spetterà ora agli investigatori ricostruire la dinamica di questa drammatica morte.