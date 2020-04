Non rispettano le norme anti contagio: chiuse 6 aziende I titolari non hanno adeguato i luoghi di lavoro e i protocolli di sicurezza anti Covid 19

Non avrebbero adeguato i luoghi di lavoro e i protocolli di sicurezza anti Covid 19, nei guai sei aziende del salernitano. Multe per 2.500 euro e sospensione dell'attività per 5 giorni.

E' quanto sarebbe emerso dai controlli effettuati per verificare il rispetto delle regolamentazioni dai carabinieri della Compagnia di Sala Consilina in diverse aziende situate nelle zone industriali di Polla, Atena Lucana, Sala Consilina e Sassano autorizzate a proseguire l’attività imprenditoriale, perché funzionali al mantenimento produttivo delle filiere.

I militari hanno effettuato le ispezioni con la collaborazione al dipartimento di prevenzione del Distretto Sanitario dell’ASL di Sala Consilina – Salerno.

Avrebbero accertato che i titolari di sei imprese: aziende agricole, di lavorazione del ferro, ditte di pulizie, trasformazione della plastica e commercio di prodotti termoidraulici, non avrebbero effettuato la sanificazione periodica degli ambienti, mancando anche nella distribuzione di DPI, non rispettando inoltre le necessarie distanze interpersonali, e non sanificando monitor ed hardware con adeguati detergenti. Non sarebbe stata adeguata neppure la modalità di accesso in azienda dei lavoratori con la misurazione della temperatura corporea.