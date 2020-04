Controlli a Pastena, multati due proprietari di cani Bonificata una microdiscarica, nei guai sei persone

Dopo le diverse segnalazioni arrivate al comando di Polizia Municipale da parte di cittadini residenti in piazza Gian Camillo Gloriosi e nelle zone limitrofe, nonché di via Madonna di Fatima, relative alla mancata raccolta delle deiezioni animali da parte dei proprietari di cani, questa mattina il personale del nucleo operativo decoro yrbano del comando di Polizia Municipale ha effettuato un servizio proprio in zona, con lo scopo di accertare l'osservanza delle norme regolamentari sulla detenzione di animali domestici, ed in particolare quelle relative all'abbandono di deiezioni sul suolo pubblico. Il servizio, oltre a garantire l'igiene e il decoro delle strade, era finalizzato a verificare la regolare movimentazione delle persone in rispetto delle prescrizioni in atto per il contenimento del Covid-19.

Sono state controllate 11 persone, che, dall'autocertificazione in possesso, risultavano tutte residenti nei pressi delle strade in cui sono state controllate, erano tutte munite dell'attrezzatura per la rimozione delle deiezioni e i loro cani risultavano regolarmente microcippati e iscritti all'anagrafe Canina Regionale. Delle undici persone controllate, due sono state sanzionate per la mancata raccolta delle deiezioni prodotte dai loro cani.

È stato, inoltre, svolto un servizio programmato e congiunto con il personale di Salerno Pulita, con particolare attenzione al fenomeno dell'abbandono di rifiuti sul suolo pubblico. E' stata effettuata una bonifica di una macrodiscarica sorta in via Paolo VI, con la rimozione di un ingente quantitativo di rifiuti, dando continuità alla stessa attività svoltasi, con le stesse modalità, tre giorni prima.

Dalle ispezioni dei rifiuti, avvenute nei due diversi giorni, sono emersi elementi cartacei che hanno consentito di risalire a 6 responsabili degli abbandoni, che verranno sanzionati come previsto dalle ordinanze vigenti in materia. Tali servizi continueranno e si intensificheranno nei prossimi giorni.