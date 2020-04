Si schianta con lo scooter: Giovanni muore a 21 anni Il ragazzo di Pontecagnano ha perso la vita a Forlì. Strazianti le parole della madre

Tragedia a Forlì, dove un 21enne originario di Pontecagnano Faiano, Giovanni Iacuzzo, ha perso la vita in un incidente stradale. Il ragazzo, per cause ancora da accertare, si è schiantato contro un palo della luce con il suo scooter. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per lui non c'è stato nulla da fare.

Poco dopo essere giunto in ospedale il suo cuore ha smesso di battere. Commozione e dolore, tantissimi i messaggi pubblicati sulla pagina Facebook del 21enne “Vola alto lassù, non è un addio” scrivono gli amici. Straziante il messaggio della madre "Vita mia non è possibile, non crederò mai a tutto ciò".

Intanto la polizia locale indaga per ricostruire la dinamica di questo drammatico incidente che ha spento un'altra giovane vita.