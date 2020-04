Spaccio di cocaina nel centro di Salerno: denunciato 34enne L'uomo, residente a Pontecagnano, ha cercato di fuggire ai controlli

Spaccio di droga nel centro di Salerno, un 34enne residente a Pontecagnano è stato denunciato dagli agenti della Sezione Narcotici della Squadra Mobile. Hanno notato nel centro cittadino la presenza di un uomo che, con atteggiamento furtivo, alla vista della polizia ha cercato di dileguarsi per sottrarsi al controllo.

Il 34enne, già noto per reati relativi allo spaccio, è stato trovato in possesso di otto dosi di cocaina in confezioni termosaldate, per un peso complessivo di 3,84 grammi, pronte per essere immesse sul mercato.

L'uomo è sttao anche sanzionato per la violazione delle norme anti contagio.