Rubano panchina in via Roma, sindaco: "Sarà riposizionata" Parole dure del primo cittadino. La panchina era stata spostata da due cittadini

Un'immagine, tante volte, vale più di mille parole. Nella circostanza, l'immagine scattata da un residente di Salerno ritrae due individui scardinare e portare via una panchina presente in via Roma. La foto denuncia, in pochissime ore, ha fatto il giro del web.

"La panchina rimossa sarà riposizionata nella sua sede originaria nelle prossime ore". Rassicura il sindaco Vincenzo Napoli. Un immediato sopralluogo della Polizia Municipale ha permesso di ritrovare la panchina all’altezza del civico 282 della medesima via Roma, a pochi metri dal punto dal quale era stata illecitamente asportata.

Le immagini delle telecamere di video sorveglianza e quelle disponibili sui social sono adesso al vaglio della Polizia Municipale allo scopo di individuare e segnalare all’Autorità Giudiziaria gli autori del gesto vandalico.

Duro l'attacco del primo cittadino Vincenzo Napoli, contro chi in quese ore ha commentato l'accaduto: "La vicenda si è risolta così nel giro di poche ma, purtuttavia, ha distolto gli agenti della Polizia Municipale dal prezioso impegno che essi prestano, da mesi, in una costante opera di presidio territoriale a tutela della salute collettiva, unitamente ai volontari della Protezione Civile ed alle Forze dell’Ordine. Lasciano, pertanto, senza parole i commenti irridenti ed oltraggiosi che qualcuno ha ritenuto di proferire in tale circostanza. Il senso civico dei salernitani è alto ed ai salernitani perbene la Civica Amministrazione rinnova l’appello alla collaborazione. Dei leoni da tastiera buoni soltanto ad offendere vigliaccamente davanti allo schermo non abbiamo tempo di curarci, finiranno per consumarsi nel loro odio autoreferenziale e mortificante".