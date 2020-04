Fiamma di ritorno dal barbecue, famiglia viva per miracolo Il sindaco Morra: "Formidabile l'intervento dei soccorritori". In casa i due genitori e un bambino

Tragedia sfiorata ieri sera alla frazione Capriglia di Pellezzano, dove una bombola a gas di un barbeque ha fatto un ritorno di fiamma col rischio di poter incendiare un'abitazione. All'interno, in quel momento, si trovava una famiglia con due genitori e un bambino. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco, della protezione civile "S. Maria delle Grazie", dell'Humanitas e di Avis oltre a polizia locale e carabinieri.

Una volta accortosi del pericolo, il capofamiglia, ha lanciato la bombola fuori dall'abitazione. A lanciare un grido d'allarme è stata la moglie che ha urlato allertando tutto il rione. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'intera area, disinnescando la valvola della bombola al fine di consentire la fuoriuscita di gas. Nel frattempo alcuni vicini hanno prestato ospitalità alla mamma e al bambino, mentre il padre era fuori dall'abitazione insieme alle forze dell'ordine per seguire l'intervento dei caschi rossi e delle associazioni di volontariato.

Sul posto è giunto anche il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra. "Per fortuna - ha commentato a caldo il primo cittadino - non ci sono stati feriti tra i soggetti coinvolti e danni all'abitazione. Solo un grande spavento. Formidabile e tempestivo è stato l'intervento di tutte le forze dell'ordine e dei volontari delle locali associazioni che hanno offerto, ognuno, il proprio contributo per evitare che potesse verificarsi una vera e propria tragedia. Ringrazio loro, come ringrazio tutti i residenti del quartiere di via Capitano Vincenzo Pastore per aver lanciato immediatamente l'allarme. La zona è stata poi bonificata dai vigili del fuoco", le parole della fascia tricolore.